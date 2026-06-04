Onda Selva #11 – Pépites Modernes

Hola Chicos !
Dans cette émission, pas de blabla, juste du bonheur pour tes oreilles.
On écoute uniquement des pépites récentes en passant par différentes catégories :
Urban / Cumbia / Salsa / Reggaeton Dembow / Electro & Deep Tropical
Bonne écoute !
Playlist :
Reyimiller > Rawayana /
Escuchame > Pj Sin Suela /
Hazle Saber > Machaka /
Doo Wop (That Thing) > Quantic Ft Lara Renno /
El Chambre Gitkin /
Alba Marino > Synapson /
Uju Aja > El Proprio /
A Caballo > Nathy Peluso /
La Presa > Nathy Peluso /
Gurundanga > La Guru /
Muxaxa > Tockischa /
Que Me Guaye > Yeisi MR /
Hace Calor > Maria Becerra /
Shall Prevail (Village Cuts Remix) > Raz & Afla /
Guacari > Killabeatmaker /