Publié le par Hugo Selva

Onda Selva #11 – Pépites Modernes

Hola Chicos !

Dans cette émission, pas de blabla, juste du bonheur pour tes oreilles.

On écoute uniquement des pépites récentes en passant par différentes catégories :

Urban / Cumbia / Salsa / Reggaeton Dembow / Electro & Deep Tropical

Bonne écoute !

Playlist :

Reyimiller > Rawayana /

Escuchame > Pj Sin Suela /

Hazle Saber > Machaka /

Doo Wop (That Thing) > Quantic Ft Lara Renno /

El Chambre Gitkin /

Alba Marino > Synapson /

Uju Aja > El Proprio /

A Caballo > Nathy Peluso /

La Presa > Nathy Peluso /

Gurundanga > La Guru /

Muxaxa > Tockischa /

Que Me Guaye > Yeisi MR /

Hace Calor > Maria Becerra /

Shall Prevail (Village Cuts Remix) > Raz & Afla /

Guacari > Killabeatmaker /

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