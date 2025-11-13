Album Sones Cubanos de Ignacio Pineiro pour illustrer le morceau "Suavecito" passé dans l'émission.
Publié le par Hugo Selva

Onda Selva #3 – Les Racines Afro-Cubaines : Le Son Cubano

Aujourd’hui nous partons en voyage à la découverte du « Son Cubano », le véritable ancêtre de la Salsa.

Des racines de la colonisation espagnole jusqu’à la fusion des sonorités africaines et européennes, découvrez ce qui a fait de Cuba l’épicentre des musiques tropicale.

Retrouvez également la rubrique « Coups de Cœur » en deuxième partie d’émission.

Bonne écoute.

Playlist :

Quimbara > Célia Cruz
1974 /

Obatala > Lazaro Ros
2001 /

Congo Yambumba (Live) > Los Munequitos De Matanzas
1986 /

Suavecito > Septeto Nacional de Igniacio Pineiro
1929 /

Fuego en el 23 > Arsenio Rodriguez
1948 /

El Cuarto de Tula > Marrieto
2024 /

Me Voy > Cimafunk
2018 /

Dame Un Break > Rawayana
2023 /

Un Gatito Me LLamo > Karol G
2025 /

Todo Con Coco > Malecon
2019 /

Yebo Edi Pachanga > Guts (Izem Remix)
2025 /

Mi Swing Es Tropical > Quantic & Nickodemus
2006 /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.