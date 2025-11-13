Onda Selva #3 – Les Racines Afro-Cubaines : Le Son Cubano

Aujourd’hui nous partons en voyage à la découverte du « Son Cubano », le véritable ancêtre de la Salsa.
Des racines de la colonisation espagnole jusqu’à la fusion des sonorités africaines et européennes, découvrez ce qui a fait de Cuba l’épicentre des musiques tropicale.
Retrouvez également la rubrique « Coups de Cœur » en deuxième partie d’émission.
Bonne écoute.
Playlist :
Quimbara > Célia Cruz
1974 /
Obatala > Lazaro Ros
2001 /
Congo Yambumba (Live) > Los Munequitos De Matanzas
1986 /
Suavecito > Septeto Nacional de Igniacio Pineiro
1929 /
Fuego en el 23 > Arsenio Rodriguez
1948 /
El Cuarto de Tula > Marrieto
2024 /
Me Voy > Cimafunk
2018 /
Dame Un Break > Rawayana
2023 /
Un Gatito Me LLamo > Karol G
2025 /
Todo Con Coco > Malecon
2019 /
Yebo Edi Pachanga > Guts (Izem Remix)
2025 /
Mi Swing Es Tropical > Quantic & Nickodemus
2006 /