Pochette de l'album "Tambo" pour illustrer les deux titres de Tito Puente au début de l'émission.
Onda Selva – Sélection vinyle [Mambo, Son, Cha Cha Cha, Boogaloo, Salsa]

Pour cette deuxième émission nous approfondissons les courants musicaux des années 50′ aux années 70′ avec une sélection de vinyles de Mambo, Son, Cha Cha Cha, Boogaloo et Salsa.

De Tito Puente à Ray Barretto et passant par Joe Cuba ou encore Willie Colon et Hector Lavoe, je vous vous propose une immersion dans certains des grands classiques qui ont fait rayonner la culture Latino Tropicale au milieu du 20e siècle.

Playlist :

Ran Kan Kan > Tito Puento
1954 /

Mambo Gitano > Hermanos Castro
1957 /

Happy Cha Cha Cha > Tito Puente
1956 /

Cogele El Golpe > Cachao Y Su Combo
1957 /

Lluvia Con Nieve > Mon Rivera Y Su Orquesta
1961 /

Volare > Cortijo Y Su Combo & Ismael Rivera
1960 /

Conmigo > Eddie Palmieri & Ismael Quintana
1962 /

Baby Boogaloo > Nilo Espinosa y Orquesta
1968 /

El Raton > Joe Cuba
1964 /

Panamena > Willie Colon & Herctor Lavoe
1971 /

Pirana > Willie Colon & Herctor Lavoe
1972 /

Llanto de Cocodrilo > Ray Baretto (canta Tito Allen)
1973 /

