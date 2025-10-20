Onda Selva – Sélection vinyle [Mambo, Son, Cha Cha Cha, Boogaloo, Salsa]
Pour cette deuxième émission nous approfondissons les courants musicaux des années 50′ aux années 70′ avec une sélection de vinyles de Mambo, Son, Cha Cha Cha, Boogaloo et Salsa.
De Tito Puente à Ray Barretto et passant par Joe Cuba ou encore Willie Colon et Hector Lavoe, je vous vous propose une immersion dans certains des grands classiques qui ont fait rayonner la culture Latino Tropicale au milieu du 20e siècle.
Playlist :
Ran Kan Kan > Tito Puento 1954 /
Mambo Gitano > Hermanos Castro 1957 /
Happy Cha Cha Cha > Tito Puente 1956 /
Cogele El Golpe > Cachao Y Su Combo 1957 /
Lluvia Con Nieve > Mon Rivera Y Su Orquesta 1961 /
Volare > Cortijo Y Su Combo & Ismael Rivera 1960 /
Conmigo > Eddie Palmieri & Ismael Quintana 1962 /
Baby Boogaloo > Nilo Espinosa y Orquesta 1968 /
El Raton > Joe Cuba 1964 /
Panamena > Willie Colon & Herctor Lavoe 1971 /
Pirana > Willie Colon & Herctor Lavoe 1972 /
Llanto de Cocodrilo > Ray Baretto (canta Tito Allen) 1973 /
