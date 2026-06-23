Onda Selva #12 : Afro Latin House (Dj Set)

Hola Chicos !

Pour cette ultime émission, (de la première saison rassurez vous), je vous ai enregistré un set aux influences afro latines dans un subtil mélange entre rétro et modernité.

Il y aura donc de la salsa, de la cumbia, du merengue du son cubano mais aussi du flamenco et bien plus encore le tout dans un emballage « house couché de soleil au bord de la plage ». Vous vous y voyez déjà avec votre cocktail et votre ballon de plage ? Alors il y plus qu’à lancer la lecture et on se retrouve à la rentrée avec encore du sable dans les chaussures !

Hasta pronto !

Hugo