Publié le par Hugo Selva

Onda Selva #13 – L’Histoire du Reggaeton

Hola Chicos !

Dans cette émission, on retrace l’histoire du reggaeton depuis ses origines jamaïcaines, jusqu’au Grammy Award de Bad Bunny.

Une aventure moderne qui nous emmène dans plusieurs pays autours des caraïbes, et qui va s’articuler autour d’un rythme, le Dembow …

Bon voyage, et bonne écoute 😉

 

Playlist :

Poco Man Jam > Gregory Peck /

Dem Bow > Shabba Ranks /

Tu Pun Pun > El General /

Donde Mi No Vengas > Daddy Yankee /

Pa' Que Retozen > Tego Calderon /

Quiero Bailar > Ivy Queen /

Gasolina > Daddy Yankee /

Lo que paso, paso > Daddy Yankee /

Mi Gente > J Balvin /

Lindo > Tockisha ft Rosalia /

Baile Inolvidable > Bad Bunny /

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