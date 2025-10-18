Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-18-10-2025

Playlist :

THE BIRDS AND THE BEES > JEWEL AKINS
1965 /

I GO TO RIO > PETER ALLEN
1977 /

OUTLAW MAN > EAGLES
1972 /

HOT LOVE > T. REX
1971 /

MONEY FOR NOTHING > DIRE STRAITS
1985 /

FLY TOO HIGH > JANIS IAN
1978 /

FUNKY GIBBON > GOODIES
1974 /

SPIRIT IN THE NIGHT > MANFRED MANN'S EARTHBAND
1975 /

ONLY THE LONELY > ROY ORBISON
1960 /

RIDE CAPTAIN RIDE > BLUES IMAGE
1972 /

BLIND DATE > GINGER
1980 /

WEAR YOUR LOVE LIKE HEAVEN > DONOVAN
1967 /

RUNNING THROUGH THE NIGHT > LIONEL RICHIE
1983 /

A WALK IN THE PARK > NICK STRAKER BAND
1979 /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.