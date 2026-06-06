Le Musée des Oubliés-06-06-2026

Playlist :
SHINE A LITLE LOVE > ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA /
SOLSBURY HILL > PETER GABRIEL /
BYE BYE MY SWEET LOVE > LEO SAYER /
TOM'S DINER > DNA FEAT. SUZANNE VEGA /
JOUE PAS > FRANCOIS FELDMAN & JONIECE JAMIESON /
HELP! > BANANARAMA & LANAEENEENOONOO /
RAVEL'S BOLERO > THIJS VAN LEER /
ROAD BLOCK > STOCK, AITKEN & WATERMAN /
TALLYMAN > JEFF BECK /
VERSAILLES > WHITE SOXX /
STARS ON 45 VOL. 3 > STARS ON 45 /
ENDICOTT > KID CREOLE & THE COCONUTS /
JUST ONE MINUTE MORE > MIKE FINNIGAN /
DON'T BITE THE HAND > LIVE WIRE /