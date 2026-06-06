Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-06-06-2026

Playlist :

SHINE A LITLE LOVE > ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA /

SOLSBURY HILL > PETER GABRIEL /

BYE BYE MY SWEET LOVE > LEO SAYER /

TOM'S DINER > DNA FEAT. SUZANNE VEGA /

JOUE PAS > FRANCOIS FELDMAN & JONIECE JAMIESON /

HELP! > BANANARAMA & LANAEENEENOONOO /

RAVEL'S BOLERO > THIJS VAN LEER /

ROAD BLOCK > STOCK, AITKEN & WATERMAN /

TALLYMAN > JEFF BECK /

VERSAILLES > WHITE SOXX /

STARS ON 45 VOL. 3 > STARS ON 45 /

ENDICOTT > KID CREOLE & THE COCONUTS /

JUST ONE MINUTE MORE > MIKE FINNIGAN /

DON'T BITE THE HAND > LIVE WIRE /

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