Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-20-06-2026

Playlist :

YOU'RE SIXTEEN > JOHNNY BURNETTE /

TIRED OF TOEING THE LINE > ROCKY BURNETTE /

KILLER > ADAMSKI /

1999 > PRINCE /

THE BOY FROM NEW YORK CITY > AD LIBS /

EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD > TEARS FOR FEARS /

I'M IN THE MOOD FOR DANCING > NOLANS /

STAR > STEALERS WHEEL+ /

ANGEL BABY > ROSIE & THE ORIGINALS /

THE TWO OF US > GROVER WASHINGTON JR. & BILL WITHERS /

THE EVE OF THE WAR > JEFF WAYNE & CHRIS THOMPSON /

BORN IN THE U.S.A. > BRUCE SPRINGSTEEN /

MY BOYFRIEND'S BACK > ANGELS /

ABRACADABRA > STEVE MILLER BAND /

HOT SHOT > KAREN YOUNG /

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