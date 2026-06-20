Le Musée des Oubliés-20-06-2026

Playlist :
YOU'RE SIXTEEN > JOHNNY BURNETTE /
TIRED OF TOEING THE LINE > ROCKY BURNETTE /
KILLER > ADAMSKI /
1999 > PRINCE /
THE BOY FROM NEW YORK CITY > AD LIBS /
EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD > TEARS FOR FEARS /
I'M IN THE MOOD FOR DANCING > NOLANS /
STAR > STEALERS WHEEL+ /
ANGEL BABY > ROSIE & THE ORIGINALS /
THE TWO OF US > GROVER WASHINGTON JR. & BILL WITHERS /
THE EVE OF THE WAR > JEFF WAYNE & CHRIS THOMPSON /
BORN IN THE U.S.A. > BRUCE SPRINGSTEEN /
MY BOYFRIEND'S BACK > ANGELS /
ABRACADABRA > STEVE MILLER BAND /
HOT SHOT > KAREN YOUNG /