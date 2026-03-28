Le Musée des Oubliés-28-03-2026

Playlist :
FANDANGO THE CRAZY BULL > WILL ANDY /
DANCING IN THE MOONLIGHT > TOPLOADER /
ATEMLOS > HELENE FISHER /
NATURE BOY > CENTRAL LINE /
S..O.S. STOP HER ON SIDE > EDWIN STARR /
CAN'T TOUCH THIS > M.C. HAMMER /
BLAC K SEEDS KEEP ON GROWING > MAIN INGREDIENT /
I WAS MADE FOR LOVING YOU > KISS /
WHOLE LOTTA ROSIE > AC/DC /
THAT'S THE WAY I LIKE IT > KC & THE SUNSHINE BAND /
WHY TELL ME WHY > ANITA MEYER /
THE SEEKER > WHO /
IT MIEK > DESMOND DEKKER & THE ACES /
NO MORE MR. NICE GUY > ALICE COOPER /
CIRCLE IN THE SAND > BELINDA CARLISE /
PRETTY WOMAN > VAN HALEN /