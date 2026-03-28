Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-28-03-2026

Playlist :

FANDANGO THE CRAZY BULL > WILL ANDY /

DANCING IN THE MOONLIGHT > TOPLOADER /

ATEMLOS > HELENE FISHER /

NATURE BOY > CENTRAL LINE /

S..O.S. STOP HER ON SIDE > EDWIN STARR /

CAN'T TOUCH THIS > M.C. HAMMER /

BLAC K SEEDS KEEP ON GROWING > MAIN INGREDIENT /

I WAS MADE FOR LOVING YOU > KISS /

WHOLE LOTTA ROSIE > AC/DC /

THAT'S THE WAY I LIKE IT > KC & THE SUNSHINE BAND /

WHY TELL ME WHY > ANITA MEYER /

THE SEEKER > WHO /

IT MIEK > DESMOND DEKKER & THE ACES /

NO MORE MR. NICE GUY > ALICE COOPER /

CIRCLE IN THE SAND > BELINDA CARLISE /

PRETTY WOMAN > VAN HALEN /

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