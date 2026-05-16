Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-16-05-2026

Playlist :

SWEET HITCH-HIKER > CREEDENCE CLEARWATER REVIVIVAL /

ANOTHER ONE BITES THE DUST > Queen /

BEHIND BLUE EYES > WHO /

I GOT RHYTHM > BROADS & BIG BAND /

WHEN YOU'RE IN LOVE WITH A BEAUTIFUL WOMAN > DR. HOOK /

GET READY > RARE EARTH /

TELL ME > ROLLING STONES /

MAN IN THE FOG > FLYING BURRITO BROTHERS /

WOMAN > JAMES BROWN /

DON'T FEAR THE REAPER > BLUE OYSTER CULT /

PICK UP THE PIECES > AVERAGE WHITE BAND /

DISCO DUCK > RICK DEES & HIS CAST OF IDIOTES /

DO WAH DIDDY > 2 LIVE CREW /

SUMMER LOVE SENSATION > BAY CITY ROLLERS /

FORGET ABOUT YOU > MOTORS /

IS SHE REALLY GOING OUT WITH HIM > JOE JACKSON /

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