Le Musée des Oubliés-16-05-2026

Playlist :
SWEET HITCH-HIKER > CREEDENCE CLEARWATER REVIVIVAL /
ANOTHER ONE BITES THE DUST > Queen /
BEHIND BLUE EYES > WHO /
I GOT RHYTHM > BROADS & BIG BAND /
WHEN YOU'RE IN LOVE WITH A BEAUTIFUL WOMAN > DR. HOOK /
GET READY > RARE EARTH /
TELL ME > ROLLING STONES /
MAN IN THE FOG > FLYING BURRITO BROTHERS /
WOMAN > JAMES BROWN /
DON'T FEAR THE REAPER > BLUE OYSTER CULT /
PICK UP THE PIECES > AVERAGE WHITE BAND /
DISCO DUCK > RICK DEES & HIS CAST OF IDIOTES /
DO WAH DIDDY > 2 LIVE CREW /
SUMMER LOVE SENSATION > BAY CITY ROLLERS /
FORGET ABOUT YOU > MOTORS /
IS SHE REALLY GOING OUT WITH HIM > JOE JACKSON /