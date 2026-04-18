Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-18-04-2026

Playlist :

TEENAGE RAMPAGE > SWEET /

AMERICAN MUSIC > POINTER SISTER /

BACK STAGE > GENE PITNEY /

GOING BACK TO MY ROOTS > ODESSEY /

THAT'LL BE THE DAY > EVERLY BROTHERS /

RAIN > STATUS QUO /

BORN WITH A SMILE ON MY FACE > STEPHANIE DE SYKES & RAIN /

AMERICAN DREAM > DIRT BAND /

I'M GONNA RUN AWAY FROM YOU > TAMI LYNN /

WHY DON'T I RUN AWAY FROM YOU > KIKI DEE /

NOW I'M HERE > QUEEN /

AFTERNOON DELIGHT > STARLAND VOCAL BAND /

HEART OF GLASS > BLONDIE /

MIRROR MIRROR > PINKERTON'S ASSORTED COLOURS /

ALL AROUND THE WORLD > LISA STANSFIELD /

KISS AND SAY GOODBYE > MANHATTANS /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.