Le Musée des Oubliés-18-04-2026

Playlist :
TEENAGE RAMPAGE > SWEET /
AMERICAN MUSIC > POINTER SISTER /
BACK STAGE > GENE PITNEY /
GOING BACK TO MY ROOTS > ODESSEY /
THAT'LL BE THE DAY > EVERLY BROTHERS /
RAIN > STATUS QUO /
BORN WITH A SMILE ON MY FACE > STEPHANIE DE SYKES & RAIN /
AMERICAN DREAM > DIRT BAND /
I'M GONNA RUN AWAY FROM YOU > TAMI LYNN /
WHY DON'T I RUN AWAY FROM YOU > KIKI DEE /
NOW I'M HERE > QUEEN /
AFTERNOON DELIGHT > STARLAND VOCAL BAND /
HEART OF GLASS > BLONDIE /
MIRROR MIRROR > PINKERTON'S ASSORTED COLOURS /
ALL AROUND THE WORLD > LISA STANSFIELD /
KISS AND SAY GOODBYE > MANHATTANS /