Le Musée des Oubliés-04-04-2026

Playlist :
SUMMERTIME > HOBBY HORSE /
LONG HOT SUMMER > GALAXY-LIN /
INTO THE GROOVE > MADONNA /
HIGHER GROUND > STEVIE WONDER /
I FEEL GOOD > JAMES BROWN /
FADE TO GREY > VISAGE /
I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE > CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL /
BEAT THE CLOCK > SPARKS /
LOVE IS THE DRUG > ROXY MUSIC /
SUGAR SHACK > JIMMY GILMER & THE FIREBALLS /
HOME ON A MONDAY > LITTLE RIVER BAND /
SHE'S A RAINBOW (ALBUM VERSION) > ROLLING STONES /
VICIOUS > LOU REED /
DEAD RINGER FOR LOVE > CHER & MEAT LOAF /
99 LUFTBALLONS > NENA /
YOU WIN AGAIN > BEE GEES /