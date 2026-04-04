Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-04-04-2026

Playlist :

SUMMERTIME > HOBBY HORSE /

LONG HOT SUMMER > GALAXY-LIN /

INTO THE GROOVE > MADONNA /

HIGHER GROUND > STEVIE WONDER /

I FEEL GOOD > JAMES BROWN /

FADE TO GREY > VISAGE /

I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE > CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL /

BEAT THE CLOCK > SPARKS /

LOVE IS THE DRUG > ROXY MUSIC /

SUGAR SHACK > JIMMY GILMER & THE FIREBALLS /

HOME ON A MONDAY > LITTLE RIVER BAND /

SHE'S A RAINBOW (ALBUM VERSION) > ROLLING STONES /

VICIOUS > LOU REED /

DEAD RINGER FOR LOVE > CHER & MEAT LOAF /

99 LUFTBALLONS > NENA /

YOU WIN AGAIN > BEE GEES /

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