Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-23-05-2026

Playlist :

RIGHT BACK WHERE WE STARTED FROM > MAXINE NIGHTINGALE /

OPPOSITES ATTRACK > PAULA ABDUL & THE WILD PAIR /

LOST IN MUSIC > SISTER SLEDGE /

HOMELY GIRL > CHI-LITES /

RHIANNON > FLEETWOOD MAC /

SHOTGUN WEDDING > ROY ''C'' /

PAPA WAS A ROLLING STONE > WAX /

KEEP IT COMING LOVE > KC & THE SUNSHINE BAND /

LITTLE OLE WINEDRINKER, ME > DEAN MARTIN /

RETURN TO SENDER > URIAH HEEP /

NEVER LET HER SLIP AWAY > ANDREW GOLD /

WAITING FOR A STAR TO FALL > BOY MEETS GIRL /

INCENCE AND PEPPERMINTS > STRAWBERRY ALARM CLOCK /

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