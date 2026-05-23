Le Musée des Oubliés-23-05-2026

Playlist :
RIGHT BACK WHERE WE STARTED FROM > MAXINE NIGHTINGALE /
OPPOSITES ATTRACK > PAULA ABDUL & THE WILD PAIR /
LOST IN MUSIC > SISTER SLEDGE /
HOMELY GIRL > CHI-LITES /
RHIANNON > FLEETWOOD MAC /
SHOTGUN WEDDING > ROY ''C'' /
PAPA WAS A ROLLING STONE > WAX /
KEEP IT COMING LOVE > KC & THE SUNSHINE BAND /
LITTLE OLE WINEDRINKER, ME > DEAN MARTIN /
RETURN TO SENDER > URIAH HEEP /
NEVER LET HER SLIP AWAY > ANDREW GOLD /
WAITING FOR A STAR TO FALL > BOY MEETS GIRL /
INCENCE AND PEPPERMINTS > STRAWBERRY ALARM CLOCK /