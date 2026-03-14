Le Musée des Oubliés- 14-03-2026

Playlist :
WHO'S JOHNNY > EL DEBARGE /
SHARP DRESSED MAN > Z.Z. TOP /
GOD ONLY KNOWS > BEACH BOYS /
CRIMSON AND CLOVER > TOMMY JAMES & THE SHONDELLS /
I WANNA WAKE UP WITH YOU > BORIS GARDENER /
THE ZIP > MSFB /
SWEET HOME ALABAMA > LYNYRD SKYNYRD /
DO YOU LOVE ME > CONTOURS /
AS > STEVIE WONDER /
LOVE IS ALRIGHT/THE HORSE > CLIFF NOBLES & CO /
SPIRIT IN THE NIGHT > MANFRED MANN'S EARTHBAND /
SURRENDER > ELVIS PRESLEY /
SURRENDER > CHEAP TRICK /
COULD IT BE (I'M FALLING IN LOVE > DAVID GRANT & JAKI GRAHAM /