Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés- 14-03-2026

Playlist :

WHO'S JOHNNY > EL DEBARGE /

SHARP DRESSED MAN > Z.Z. TOP /

GOD ONLY KNOWS > BEACH BOYS /

CRIMSON AND CLOVER > TOMMY JAMES & THE SHONDELLS /

I WANNA WAKE UP WITH YOU > BORIS GARDENER /

THE ZIP > MSFB /

SWEET HOME ALABAMA > LYNYRD SKYNYRD /

DO YOU LOVE ME > CONTOURS /

AS > STEVIE WONDER /

LOVE IS ALRIGHT/THE HORSE > CLIFF NOBLES & CO /

SPIRIT IN THE NIGHT > MANFRED MANN'S EARTHBAND /

SURRENDER > ELVIS PRESLEY /

SURRENDER > CHEAP TRICK /

COULD IT BE (I'M FALLING IN LOVE > DAVID GRANT & JAKI GRAHAM /

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