Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés- 07-03-2026

Playlist :

COLD AS ICE > FOREIGNER /

CAN YOU FEEL IT? > JACKSONS /

ONE NIGHT IN BANGKOK > MUDDAR HEAD /

DANCE WITH THE GUITAR MAN > DUANE EDDY /

OPERATOR OPERATOR (Get Me A Line) > LONG TALL ERNIE & THE SHAKERS /

WISHING (if i had a photograph) > A FLOCK OF SEAGULLS /

I PUT A SPELL ON YOU > ALAN PRICE SET /

BROTHER LOUIE > HOT CHOCOLATE /

CECILIA > SIMON & GARFUNKEL /

IF I SAID YOU HAD A BEATIFUL BODY (Would You Hold It Against Me) > BELLAMY BROTHERS /

HANDS TO HEAVEN > BREATHE /

ABRACADABRA > STEVE MILLER BAND /

NORMAN > SUE THOMPSON /

HOLD BACK THE NIGHT > TRAMMPS /

