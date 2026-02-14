Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-14-02-2026

21

Playlist :

DREAMS (WILL COME TRUE) > 2 BROTHERS ON THE 4TH FLOOR /

DANCING WITH TEARS IN MY EYES > ULTRAVOX /

THIS LITTLE GIRL > GARY U.S. BONDS /

SNOOPY VS. THE RED BARON > ROYAL GUARDSMEN /

LEAP UP AND DOWN > ST. CECILIA /

PIANO MAN > BILLY JOEL /

WHEN THE GOING GETS TOUGH > BILLY OCEAN /

MAMA TOLD ME (NOT TO COME) > THREE DOG NIGHT /

MANNISH BOY > MUDDY WATERS /

DREAMS > FLEETWOOD MAC /

WE ALL ARE ONE > JIMMY CLIFF /

DIDN'T I > DELFONICS /

DON'T STOP BELIEVIN' > JOURNEY /

ROCK THIS NIGHT > EUROPE /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.