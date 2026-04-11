Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-11-04-2026

Playlist :

MAGICAL MYSTERY TOUR > BEATLES /

I WANT SOME MORE > COLIN BLUNSTONE /

EVERYBODY NEEDS SOMEBODY > BLUES BROTHERS /

THIS IS NOT AMERICA > DAVID BOWIE /

GREASE > JOHN TRAVOLTA /

SATURDAY NIGHT > HERMAN BROOD & HIS WILD ROMANCE /

YOU CAN CALL ME AL > PAUL SIMON /

BARBARA ANN > BEACH BOYS /

IT MUST BE LOVE > LABI SIFFRE /

MIRROR MIRROR > PINKERTON'S ASSORTED COLOURS /

SMILE A LITTLE SMILE FOR ME > FLYING MACHINE /

MY FAVORITE WASTE OF TIME > OWEN PAUL /

THE TURN OF A FRIENDLY CARD > ALAN PARSONS PROJECT /

RUBBER BALL > BOBBY VEE /

ANOTHER PART OF ME > MICHAEL JACKSON /

IT'S ALL OVER > ROLLING STONES /

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