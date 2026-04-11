Le Musée des Oubliés-11-04-2026

Playlist :
MAGICAL MYSTERY TOUR > BEATLES /
I WANT SOME MORE > COLIN BLUNSTONE /
EVERYBODY NEEDS SOMEBODY > BLUES BROTHERS /
THIS IS NOT AMERICA > DAVID BOWIE /
GREASE > JOHN TRAVOLTA /
SATURDAY NIGHT > HERMAN BROOD & HIS WILD ROMANCE /
YOU CAN CALL ME AL > PAUL SIMON /
BARBARA ANN > BEACH BOYS /
IT MUST BE LOVE > LABI SIFFRE /
MIRROR MIRROR > PINKERTON'S ASSORTED COLOURS /
SMILE A LITTLE SMILE FOR ME > FLYING MACHINE /
MY FAVORITE WASTE OF TIME > OWEN PAUL /
THE TURN OF A FRIENDLY CARD > ALAN PARSONS PROJECT /
RUBBER BALL > BOBBY VEE /
ANOTHER PART OF ME > MICHAEL JACKSON /
IT'S ALL OVER > ROLLING STONES /