Le Musée des Oubliés-27-06-2026

Playlist :
SATURDAY NIGHT > BAY CITY ROLLERS /
CAN'T GIVE YOU ANYTHING > STYLISTICS /
LISTEN TO THE MAN WITH THE GOLDEN VOICE > TIME BANDITS /
O.K. FRED > ERROL FLYNN /
DAY TRIPPER > BEATLES /
STATE OF INDEPENDECE > DONNA SUMMER /
BEST LOVE > ROSE ROYCE /
TAKE IT OR LEAVE IT > SEARCHERS /
JOLENE > DOLLY PARTON /
HOLDING BACK THE YEARS > SIMPLY RED /
WHILE YOU SEE A CHANCE > STEVE WINWOOD /
I'VE GOT DREAMS TO REMEMBER > OTIS REDDING /
SWING YOUR DADDY > JIM GILSTRAP /
NEVER CAN SAY GOODBYE > COMMUNARDS /
SOMEDAY WE'LL BE TOGETHER > DIANA ROSS & THE SUPREMES /