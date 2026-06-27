Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-27-06-2026

Playlist :

SATURDAY NIGHT > BAY CITY ROLLERS /

CAN'T GIVE YOU ANYTHING > STYLISTICS /

LISTEN TO THE MAN WITH THE GOLDEN VOICE > TIME BANDITS /

O.K. FRED > ERROL FLYNN /

DAY TRIPPER > BEATLES /

STATE OF INDEPENDECE > DONNA SUMMER /

BEST LOVE > ROSE ROYCE /

TAKE IT OR LEAVE IT > SEARCHERS /

JOLENE > DOLLY PARTON /

HOLDING BACK THE YEARS > SIMPLY RED /

WHILE YOU SEE A CHANCE > STEVE WINWOOD /

I'VE GOT DREAMS TO REMEMBER > OTIS REDDING /

SWING YOUR DADDY > JIM GILSTRAP /

NEVER CAN SAY GOODBYE > COMMUNARDS /

SOMEDAY WE'LL BE TOGETHER > DIANA ROSS & THE SUPREMES /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.