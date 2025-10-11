Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-11-10-2025

Playlist :

FAKE FRIENDS > JOAN JETT & THE BLACKHEARTS
1983 /

YOU TALK TOO MUCH > JOE JONES
1960 /

WE ARE FAMILY > SISTER SLEDGE
1978 /

EVERLASTING LOVE > ROBERT KNIGHT
1974 /

UP AROUND THE BEND > CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL
1970 /

WE GOTTA GET OUT OF THIS PLACE > BLUE OYSTER CULT
1978 /

SUMMER TRAIN > SANDY COAST
1971 /

THE WITCHQUEEN OF NEW ORLEANS > REDBONE
1972 /

TELSTAR > TORNADOS
1962 /

LIFELINE > SPANDAU BALLET
1983 /

SURRENDER > DIANA ROSS
1971 /

YOU'RE SO VAIN > CARLY SIMON
1972 /

DAY TRIPPER > BEATLES
1965 /

MAJOR TOM > PETER SCHILLING
1984 /

THE STORY IN YOUR EYES > MOODY BLUES
1972 /

GLORIA > THEM
1965 /

IF YOU LEAVE ME NOW > CHICAGO
1975 /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.