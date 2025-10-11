Le Musée des Oubliés-11-10-2025

Playlist :
FAKE FRIENDS > JOAN JETT & THE BLACKHEARTS
1983 /
YOU TALK TOO MUCH > JOE JONES
1960 /
WE ARE FAMILY > SISTER SLEDGE
1978 /
EVERLASTING LOVE > ROBERT KNIGHT
1974 /
UP AROUND THE BEND > CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL
1970 /
WE GOTTA GET OUT OF THIS PLACE > BLUE OYSTER CULT
1978 /
SUMMER TRAIN > SANDY COAST
1971 /
THE WITCHQUEEN OF NEW ORLEANS > REDBONE
1972 /
TELSTAR > TORNADOS
1962 /
LIFELINE > SPANDAU BALLET
1983 /
SURRENDER > DIANA ROSS
1971 /
YOU'RE SO VAIN > CARLY SIMON
1972 /
DAY TRIPPER > BEATLES
1965 /
MAJOR TOM > PETER SCHILLING
1984 /
THE STORY IN YOUR EYES > MOODY BLUES
1972 /
GLORIA > THEM
1965 /
IF YOU LEAVE ME NOW > CHICAGO
1975 /