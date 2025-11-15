Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-15-11-2025

Playlist :

My Generation > Who
1965 /

Another Saturday Night > Cat Stevens
1974 /

So Wrong > Patrick Simons
1983 /

The Lost Opera (Search One) > Kimera And The Operaiders With The LSO
1984 /

Kites > Simon Dupree & The Big Sound
1967 /

Radio Gaga > Queen
1984 /

Swing Your Daddy > Jim Gilstrap
1975 /

I'm Your Baby Tonight > Whitney Houston
1987 /

Respect > Aretha Franklin
1967 /

Get Yourself A Ticket > Roek's Family
1969 /

Guardian Angel > Masquerade
1984 /

Wolverton Mountain > Claude King
1962 /

Na Na hey Hey Kiss Him Goodbye > Steam
1969 /

Whistle Down The Wind > Nick Heyward
1983 /

Try Again > Champaign
1976 /

