Le Musée des Oubliés-15-11-2025

Playlist :
My Generation > Who
1965 /
Another Saturday Night > Cat Stevens
1974 /
So Wrong > Patrick Simons
1983 /
The Lost Opera (Search One) > Kimera And The Operaiders With The LSO
1984 /
Kites > Simon Dupree & The Big Sound
1967 /
Radio Gaga > Queen
1984 /
Swing Your Daddy > Jim Gilstrap
1975 /
I'm Your Baby Tonight > Whitney Houston
1987 /
Respect > Aretha Franklin
1967 /
Get Yourself A Ticket > Roek's Family
1969 /
Guardian Angel > Masquerade
1984 /
Wolverton Mountain > Claude King
1962 /
Na Na hey Hey Kiss Him Goodbye > Steam
1969 /
Whistle Down The Wind > Nick Heyward
1983 /
Try Again > Champaign
1976 /