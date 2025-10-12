167 Special Kangding Ray (Sirat OST and More)

Pour cette session de Coinxomatik les productions de Kangding Ray avec notamment la soundtrack du film Sirat (primer a cannes) seront le fil rouge du mix.
Playlist :
Surah Maryam (Excerpt) > Kangding Ray
OST Sirat /
Katharsis > Kangding Ray
OST Sirat /
Sirat > Kangding Ray
OST Sirat /
Oxid > Kangding Ray /
Taro > Kangding Ray /
Voli > Kangding Ray /
Superfluid > Kangding Ray /
Oval > Kangding Ray /
Iota > Kangding Ray /
Omen > Kangding Ray /
Rubi > Kangding Ray
OST Sirat /
Blank Empire (Sirat Hu Remix) > Kangding Ray
OST Sirat /
La Route > Kangding Ray
OST Sirat /
Holow > Kangding Ray /
Soul Surfing > Kangding Ray /
En La Noche > Kangding Ray
OST Sirat /
Amber Decay (Sirat Remix) > Kangding Ray
OST Sirat /