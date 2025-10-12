Publié le par Coinx

#167 Special Kangding Ray (Sirat OST and More)

Pour cette session de Coinxomatik les productions de Kangding Ray avec notamment la soundtrack du film Sirat (primer a cannes) seront le fil rouge du mix.

Playlist :

Surah Maryam (Excerpt) > Kangding Ray
OST Sirat /

Katharsis > Kangding Ray
OST Sirat /

Sirat > Kangding Ray
OST Sirat /

Oxid > Kangding Ray /

Taro > Kangding Ray /

Voli > Kangding Ray /

Superfluid > Kangding Ray /

Oval > Kangding Ray /

Iota > Kangding Ray /

Omen > Kangding Ray /

Rubi > Kangding Ray
OST Sirat /

Blank Empire (Sirat Hu Remix) > Kangding Ray
OST Sirat /

La Route > Kangding Ray
OST Sirat /

Holow > Kangding Ray /

Soul Surfing > Kangding Ray /

En La Noche > Kangding Ray
OST Sirat /

Amber Decay (Sirat Remix) > Kangding Ray
OST Sirat /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.