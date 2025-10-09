166 Special Klasse Wrecks (Mr Ho, Luca Lozano, Dj Steve…)

Pour cette session de Coinxomatik le label Klasse Wrecks sera le fil rouge du mix.
Playlist :
Azul Electrico > DJ Steve /
Vandal Eyes (Luca Lozano Remix) > DJ Steve /
DistFreestyle > Mr Ho & Mogwaa /
Earth (Electron Forest Re-entry Mix) > Aura /
Running Man > The Boys from Chassis /
Opto > Nicolas Cruz /
Make Peace > Luca Lozano /
Down > Your Planet is Next /
Join My Team (Dubz) > Luca Lozano & Mr Ho /
Simply > R.T /
Serpiente del Agua > Dos Ritmos /
Trans Acid > Mr Ho /
Get Up (Mr Ho Edit) > Reggie R /
Nibiri > Coral D /
Lunar > Psy Def X /
Bedroom Beat > Luca Lozano /
Switch > Dawl & Sween /
Clock U > Luca Lozano /
Lost Lands > Memphis /