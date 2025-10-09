Publié le par Coinx

#166 Special Klasse Wrecks (Mr Ho, Luca Lozano, Dj Steve…)

Pour cette session de Coinxomatik le label Klasse Wrecks sera le fil rouge du mix.

Playlist :

Azul Electrico > DJ Steve /

Vandal Eyes (Luca Lozano Remix) > DJ Steve /

DistFreestyle > Mr Ho & Mogwaa /

Earth (Electron Forest Re-entry Mix) > Aura /

Running Man > The Boys from Chassis /

Opto > Nicolas Cruz /

Make Peace > Luca Lozano /

Down > Your Planet is Next /

Join My Team (Dubz) > Luca Lozano & Mr Ho /

Simply > R.T /

Serpiente del Agua > Dos Ritmos /

Trans Acid > Mr Ho /

Get Up (Mr Ho Edit) > Reggie R /

Nibiri > Coral D /

Lunar > Psy Def X /

Bedroom Beat > Luca Lozano /

Switch > Dawl & Sween /

Clock U > Luca Lozano /

Lost Lands > Memphis /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.