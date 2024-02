05-Jungle-Time-Uk-Steps

Les deux compères Daddy ‘Raw’ Cuts et Eddy Funky ‘Zulu’ Fresh continuent leur exploration des musiques électroniques qui font chavirer leurs corps des pieds à la tête. Ce mois-ci, ils retournent vers l’Angleterre et le son uk bass pour célébrer la Drum and Bass et la jungle dans leur penchant plus deep/liquid. 2h de sélection de morceaux sortis dans le milieu des 90’s et quelques réminiscences actuelles. Ce soir, on traverse la Manche sans se mouiller. Go Bass!!

Tracklist :

01-Beneath – Legs Eleven

02-Jeff Dread – Blazing Face

03-Doctor Flake x Ayyuka – Fm (dub version)

04-Lngsigh – Iterative Evolution

05-Dylan Dylan – The Walk Through The Park

06-Hex Editor – Tuesday

07-Lobec – 5am Nostalgia

08-Eusebia – Hopes + Dreams

09-Marco Lazovic – Daydreaming

10-Ad St – Liquid Honey

11-Enjoy – The Waves

12-Equinox – Midnight Movements

13-Dissect – Qi Flow

14-Kid Lib – Wicked Something

15-Peaky Beats – Soul Diesel

16-Sully – Checkmate

17-Subsonic Legacy – Revolution

18-Baraka – I’ll Be There (Ant To Be Remix)

19-The Drizzle – Unruly (Hit The Deck)

20-Law – Love High

21-Photek-The Rain

22-Scruscru & BR Selecta – Sweet Low

