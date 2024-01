04-Infinite Rhythms For A Cosmic Party

Bonjour à tout le monde, amis terrestres et extra-terrestres

Nous vous souhaitons une douce et belle année 2024 impregnée de la beauté de l’espace-temps de notre système solaire en particulier notre belle planète bleue.

Nous avons pris le prétexte de la venue de Jeff Mills à Le Mans Sonore pour vous proposer un mix inspiré de l’univers sonore du légendaire « The Wizard ». Entre bande-son ambient et drone jusqu’à la techno la plus radicale et hypnotique, ses créations sont autant influencées par la science fiction, les défilés de mode comme l’afro-futurisme ou l’architecture des mégalopoles comme New-York, Berlin ou Paris. Il faudrait un trajet aller et retour sur Mars pour écouter sa discographie pléthorique. Ici, vous entendrez plutôt des producteurs actuels qui ont été influencés par celui-ci plus qu’une compilation des morceaux du maitre et du son label Axis

01 – Ábris Gryllus – A.D. IV

02 – Lotus Eater – Stars

03 – Alina Kalancea – Love On A Concrete Floor

04 – Basic House – Alphabet (Swallowing Gold)

05 – Beispiel – 1(1.Teil)

06 – Rival Consoles – Tension In The Cloud

07 – Solarmental – Twilight Zone

08 – Jeff Mills – T Depends On K

09 – Rvshes – MTS/RHS II

10 – Elias Garcia – Microbe

11 – Anechoic – Temporal Light Artefacts

12 – Coefficient – Neutron Star Remnant

13 – MBM – Redshift

14 – Javfstrackt – Hypnosis

15 – LachrymaL – K-2L

16 – Antidote MT – Eclipse

17 – Aiken – Drive Unit

18 – Html – Deep Lines

19 – Hub Lex – High Energy

20 – Dani Vegas (ARG) – Contacto

21 – Vibrations Of Gravity – Broken Hourglass

22 – QphoriQ – Statique

23 – O’Fella – Moon Skates

24 – Sunshower – Tribbles

On se retrouve le 09 février pour le prochain épisode.

Toutes les émissions sont disponibles ici :

