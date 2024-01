Elections étudiantes, à vous les programmes !

Les élections étudiantes de l’université d’Angers auront lieu les 30 et 31 janvier prochain. Tous les étudiants et étudiantes de l’Université d’Angers sont appelé.es à choisir leurs représentants et représentantes pour le mandat 2024/2026 au sein du conseil d’administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU).

4 listes seront soumises aux votes.

Le déroulement de cette soirée a été accepté par tous et en voici les termes :

Chaque liste sera représentée par un candidat désigné par les organisations étudiantes. Chacun aura 10 minutes pour répondre à nos questions et présenter son programme. S’en suivra ensuite une minute de conclusion ou ils pourront s’adresser directement aux étudiants et étudiantes de l’Université d’Angers.

L’ordre de passage a été défini aléatoirement par l’université d’Angers.

Nous commencerons par la liste « Bouge ton campus / Fé2A ».

Puis nous écouterons le représentant de la liste « UNEF et associations étudiantes : des élus de proximités pour un service public de qualité »

Viendra ensuite le représentant de la liste « Union étudiante et indépendant : pour une université universelle, émancipatrice et écologique »

Et nous finirons enfin par la liste présentée par l « UNI, la droite étudiante ».

Vous pourrez retrouver toutes les professions de foi en cliquant sur les liens ci-dessus

Radio Campus Angers tient à déplorer l’absence de mixité à l’antenne et regrette de n’avoir à débattre qu’avec des hommes.