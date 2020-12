Beatscape 19/12/2020

– Artist – Track – Album/EP – Label

1 – FLABAIRE – Echo Park – Layers – D.KO

2 – SASCHA FUNKE/NIKLAS WANDT – Kreidekreis (original mix) – Kreidekreis – Multi Culti

3 – RICK WADE – Hustler’s Lament – The Best Of Rick Wade – Unknown Season

4 – Smoove & Turrell – Have Love – Two Decades Of Funk Fire EP (Free Release) – Jalapeno

5 – SOUL RENEGADES – Speak To Me – Speak To Me (James L’Estraunge Orchestra Remix) – Local Talk

6 – HUXLEY – Patsy – A Hard Fall Up To The Middle – Shall not Fade

7 – ALKALINO – Gives You Power – Gonna Diss’ You – Audaz

8 – JESSE BRU – Workin (Should Be Livin) – The Coast – Happiness Therapy

9 – NONDUALITY – Melodies – Melodies EP – Apparel Music

10 – HOT SINCE 82 – Want You – Recovery – Knee Deep In Sound

11 – AGENTS OF TIME – Santiago – Midnight Drive In Santiago – Afterlife

12 – Basic Soul Unit – Oncidium (original mix) – 5 Years Of Ribbon – Ribbon Recordings

13 – WEARING SHOES – So Good – Paradise – Hustler Trax

14 – MAXIM – Alone Amongst Company – Alone Amongst Company – Intransik Beats

15 – FACTA – MPH – Doves – Wisdom Teeth

16 – TERRENCE DIXON – Spectrum Of Light – From The Far Future Pt 3 – Tresor

17 – KERR WILSON – The Right Left – Kids – Lagaffe Tales

18 – RUSKIN & BROOM – Tkn – Basement Jams – Blueprint

19 – FABRIZIO CONTI – Menelao (original mix) – MENELAO – syncopate Black

20 – TONI ALVAREZ – Dacepton – Dacepton EP – Naked Lunch

21 – Ekula – It Goes (Benny Ill remix) – EA – Autumn/Winter 2020 – Encrypted Audio

22 – AMALGAM – SkyMan – AboveTheLine – mettasonic

23 – NIKKI NAIR – Power Tool – Power Tool – Dirtybird

24 – URBAN SHAKEDOWN feat APHRODITE – Do It Now! – Do It Now! – Aphrodite Records

25 – GHOST.SLUT – Moisturous Pussy – In Scorpio – Loveless

26 – Detroit In Effect – Stick Up – Defend Your Planet – Avoidant

27 – DJ EARL – Right Dere (Taken From Bass & Funk & Soul) – Right Dere (Taken From Bass & Funk & Soul) – Moveltraxx

28 – SAMURAI BREAKS – U Got Me – Pump Dat Rave Up – The Dreamers Recordings

29 – Private Caller – Inside – Hooversound Presents: Private Caller & Mani Festo – Hooversound Recordings

30 – IGNACIO ARFELI – Crystal Mind (Breakbeat mix) – Welcome To The Afterlife – We Are The Brave

31 – ARC OF DOVES – Megalopolis – Mille Plateaux – Router