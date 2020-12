Beatscape 04/12/2020

– Artist – Track – Album/EP – Label

1 – SATOSHI FUMI – Planetarium – The Best Of Satoshi Fumi – Unknown Season

2 – BOYS BE KKO – Fumikiri – Kkompilation Vol 1 – Atomnation

3 – Joe Morris – Smoke & Mirrors (original mix) – Trash The Wax Vol 8 – Paper Disco

4 – SOUL RENEGADES – Speak To Me (original mix) – Speak To Me – Local Talk

5 – Fairshore – Together – Sampler – Robsoul

6 – Lombard Street – Just A Beat – Garage House Vol 02 – Pogo House

7 – BROCK EDWARDS/JACQUES WATY – Dangerous (Austins Groove remix) – Dangerous – Hustler Trax

8 – JOHAN S/DIVINE (NL) – Do Me No Wrong (original mix) – Do Me No Wrong (original mix) – Simma Black

9 – SHAKA LOVES YOU – Cruisin’ – Cruisin’ – Bomb Strikes

10 – AUDIO JACKER – I Luv U Baby – I Luv U Baby – Tasty Recordings

11 – GERD JANSON/JACQUES RENAULT – Never Saw Never – Gerd Janson’s Jacque’d Toolbox – Let‚Äôs Play House

12 – Tilman – Too Tight To Stay – 5 Years Of Shall Not Fade – Shall Not Fade

13 – PAVEL SVETLOVE/EVERLOVE – We Flow – We Flow – HSR

14 – TRACING XIRCLES – Pressure Release – Air Lock – Blue Hour

15 – FRANKY RIZARDO – Gritty Fuze – Dusty Mornings – 8 Bit

16 – MARK FLASH – Precious – Hors D’oeuvres Vol 1 – DTFA (Detroit Techno Funk Association)

17 – STEVE LAWLER – Dissonance (Kevin & Dantiez Saunderson remix) – Dissonance (Remixes) – Circus Recordings

18 – Deetron – Ego Rave D – Ego Rave – Running Back

19 – Stefano Pini – Modulation – This Is Awesome – Techno Vol 1 – Tronic

20 – Laroze – Amusez-Vous Bordel – Licence To Kill – RTCT

21 – Umwelt – Hooverrun – Rave Or Die 08 – Rave Or Die

22 – ROBERT HOOD – Face In The Water – Mirror Man – Rekids

23 – CRAIG HUGHES – Destroyer – Destroyer – Red Eclipse

24 – PHARA – Great Attractor – The Great Attractor EP – Soma

25 – ALPHA TRACKS/BLUE HOUR – Lessons With Bob – Lessons With Bob – Bpitch Control

26 – Rma-74 – Atacama Vision – Kraken, The Kraken – Atlante Group

27 – STYSLCTR – Right Now – RGHTPSTN EP – Antigravity Device

28 – POSTHUMAN – You’re Mine (Luke Vibert extended remix) – You’re Mine – Food Music

29 – RICO TUBBS – Magic Flute – Rico Dubbs 2 – GS Dubs

30 – DJ HYPERACTIVE – Soul (Submerge & Virgil Enzinger remix) – Soul – Illegal Alien ltd