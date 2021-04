Beatscape 17.04.2021

– Artist – Track – Album/EP – Label

1 – LEON VYNEHALL – An Exhale – An Exhale – Ninja Tune

2 – PLEASURE JAIL/BRAILLE/HEATHERED PEARLS – Love Has Boundaries – Love Has Boundaries – Hotflush Recordings

3 – HARRY WOLFMAN – Sly Contrast – Sly Contrast EP – Dirt Crew Recordings

4 – ROYAL-T – Tabloids (extended mix) – Tabloids – Royal-T Music

5 – BLACKCHILD – Siempre – Groove Dealer EP – Hot Creations

6 – SEB ZITO – Mission FM – Truth In My Steps – Edible

7 – INTERPLANETARY CRIMINAL – In My Arms (Coco Bryce remix) – In My Arms – Time Is Now

8 – ESCAPE EARTH – Dropping With The Force – Monolith On Mars – Ritual Poison

9 – Keiju – Blue Boy – Around The World In Ukg – Garage Shared

10 – HARRY WOLFMAN – Walk With Me – Sly Contrast EP – Dirt Crew Recordings

11 – NTFO – Adjuvant Register – Metodic – Constant Sound

12 – RESET ROBOT – I Wish You’d Never (dub) – I Wish You’d Never – Truesoul

13 – Overmono – Echo Rush – Pieces Of 8/Echo Rush – XL

14 – GERWIN VAN ENGELENBURG – The Third Wave – The Third Wave EP – Brique Rouge

15 – WANDERIST – Astral Highways – Translucid Dreams – Aus Music

16 – CS13 – Illusion – Jump In The Flame – Uncage

17 – MARCO FARAONE – No Drama (Mathew Jonson remix) – No Filter Remixes (Part I) – Rekids

18 – ZACHARY LUBIN – Keeper Of Visions – Omronicon – Modularz

19 – MICHAEL KLEIN – Joker Smile – No Mercy – Second State Audio

20 – MALL GRAB – FMG – FMG – Caroline International

21 – Luke Vibert – Acid – Hypercolour Patterns Volume 12 – Hypercolour

22 – TENSAL – Euanthe (digital exclusive) – Alien Sapphire – ARTS

23 – INDIA JORDAN – Only Said Enough – Only Said Enough – Ninja Tune

24 – Inner City – Ahnonghay (Dave Clarke remix) – Network – The Classic Remixes – Network

25 – KETTAMA – We Plant The Roses – G-TOWN 001 – G-Town

26 – KETTAMA – Ski Mask – G-TOWN 001 – G-Town

27 – SLAM – Scourge – Scourge EP – Soma

28 – ASYMPTOTE – Searching – Acid Pulse – Suburban Avenue

29 – YOUNG LYCHEE – Hypertrophie – Fruity Call – Childsplay

30 – Etch & Luo – Amygdala – Anachronism EP – Sneaker Social Club