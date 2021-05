Beatscape 01.05.2021

– Artist – Track – Album/EP – Label

1 – ANANDA PROJECT – Bahia (Kyoto Jazz Massive mix) – Bahia (Remix) – Nite Grooves

2 – TERRY TESTER – Breeze Unlimited (original mix) – Breeze Unlimited – Boogie Cafe

3 – PAOLO ROCCO/ROBERT OWENS/SAM – Ever So – Ever So – Fuse London

4 – SCOTT DIAZ – Resolution – Resolution EP – Sub_Urban

5 – ANTHONY MIDDLETON – Magic Touch – Wheel Of Life – Do Not Sit On The Furniture Recordings

6 – THE DISCLOSURE PROJECT – She Is A Goddess (Soire remix) – Excursions – Dutchie Music

7 – SATOSHI FUMI – Take Me – Nu Era – Bedrock

8 – 8Kays – Apus – Terra Incognita Vol 5 – Eleatics

9 – EYNKA – Shadow Dance – Shadow Dance – Diynamic Music

10 – JANSONS feat DOPE EARTH ALIEN – Medicine (extended mix) – Medicine – Circus Recordings

11 – GULLEN – Annie’s Backyard – Shook – Mobilee

12 – THEOS – Wanna Go Out – Hexagonal Club Vol 2 – Pont Neuf

13 – SIGVARD – True Magnet – Mind Over Hats EP – Materia

14 – KNUCKLE – Siento – Vamos – Extra Spicy

15 – DJOKO – Don’t Compare Yourself – Ventura – Shall Not Fade

16 – AUDIOJACK/JEM COOKE – Feels Good (Patrice Bumel remix) – Feels Good – Crosstown Rebels

17 – OCTAVE ONE – Whatever She Wants (feat Random Noise Generation – The rework) – Reworks – 430 West

18 – TENZELLA – The LWC – Love Strut EP – Snatch!

19 – BUITRAGO – No Signal (Michael Klein remix) – No Signal – Uncage

20 – MODESELEKTOR – Mean Friend (Giant Swan remix) – Mean Friend – Monkeytown

21 – SENH – Clouds – Clouds EP – Planet Rhythm

22 – COYU – This Is Raw Motherfucker – Technostalgia EP – Suara

23 – WASCAL – Too Much Information – T.T.K.K. #006 – TTKK

24 – EJECA – Pusher – Hardcore / Rave Mixtape 001 – Yom Tum

25 – LAUREN FAITH/P-RALLEL – Blue Denim Jeans (Nia Archives remix) – Blue Denim Jeans (Nia Archives Remix) – Different Recordings

26 – SHERO – Dominated (short edit) – Dominated – KlubKid

27 – Little Snake & Tutara Peak – Raining Teeth – Raining Teeth – Brainfeeder