Beatscape 08.05.2021

– Artist – Track – Album/EP – Label

1 – Osunlade – Everything In Its Right Place (feat Erro) – Exit Music: Songs With Radio Heads EP 4 – BBE Music

2 – FENYAN/KOSMO KINT – Break Your Rules – Break Your Rules – Toy Tonics

3 – TUESDAY BRUNCH – SOS – London To Sydney – The Disco Express

4 – Mister Larry – Your Brother – Special Mixes – WE MEAN DISCO!!

5 – MONE – Movin’ (Original Jazz-N-Groove Flavor) – Movin’ (Mixes) – Strictly Rhythm

6 – Fizzikx – Jam 01 (Callvin remix) – Pogo House Classics Vol 8 – Pogo House

7 – FALL FORWARD – Ever Thought – Ever EP – 17 Steps

8 – THEUS MAGO/MIJO – Ustedes Los Ricos (Mytron remix) – Pebbles Mind Horrors – Duro

9 – WASSU – Revelations – Revelations – Seven Villas

10 – MONKI – Yurican Soul – Yurican Soul – Hot Creations

11 – HARRISON BDP – One For The Club – Easy Tiger EP – Phonica

12 – KODAMA – Glimpse – ENV031 – Encrypted Audio

13 – ITOA – Top Deck (She’s Drunk remix) – French Cola – Bad Taste

14 – LSDXOXO – The Devil – The Devil – XL

15 – PAOLO ROCCO – Space Music – Life In Pieces – Fuse London

16 – MOSTLY MAGIC – Per Noctum – 9 Muses – Culprit

17 – AUDIOJACK – Easy Rider – Surface Tension – Crosstown Rebels

18 – EROL ALKAN – Automatic (Palms Trax remix) – Automatic – Phantasy

19 – ROYAL-T – Dance Party Anthem (Get Up) (extended mix) – Dance Party Anthem (Get Up) – Royal-T Music

20 – EMMANUEL – Era – « Emmanuel presents « »Stealth » » 002″ – ARTS

21 – MOJURU – Venus 13 – Underground Worlds – Vitamina Recordings

22 – KEN ISHII – Glow (Filterheadz remix) – Glow/Dive – Tronic

23 – DOK & MARTIN – Fun At The Party – Temptations EP – We Are The Brave

24 – CHARLOTTE de WITTE – Doppler – Formula EP – KNTXT

25 – TRUNCATE/RUSKIN – Sketch 3 – Sketch – Blueprint

26 – RADIOACTIVE MAN – Unsaid – Sonicus Croniclus Vol 1 – Asking For Trouble

27 – YOSH – Drifted – Tactics – Time Is Now

28 – Burial – Space Cadet – Shock Power Of Love EP – Keysound