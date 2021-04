Beatscape 04.03.2021

– Artist – Track – Album/EP – Label

1 – MANOLO – Amalfi Drive – Amalfi Drive – Rare Wiri

2 – AKIO NAGASE – Saigon Acid – Global Acid EP – (Emotional) Especial

3 – SESSION VICTIM – Two Crowns – Two Crowns EP (Explicit) – Delusions Of Grandeur

4 – HARRY ROMERO FEAT JESSICA EVE – It Hurts (Rodriguez Jr. remix) – It Hurts – Crosstown Rebels

5 – Reba – DDHL – Sai Ying Pun – Mamie’s

6 – BLUTCH – Cobalan (Lauer remix) – Cobalan – Astropolis

7 – ORLANDO VOORN – Lovin You (Shine) (vocal) – Soul Society EP – Burek

8 – PROMO ONLY – Promo Only A – Promo Only – Jolly Jams

9 – CLAY – Shapes (Dreaming mix) – Shapes – Banana Hill

10 – LIS SARROCA – AX – No Wait – Shall Not Fade

11 – HALLEX M FEAT NATHAN ADAMS – Promise Me (vocal mix) – Promise Me – Foliage

12 – PROSPECT PARK/DAVE LEE – The Kinda Love (JKriv original Vibe remix) – The Kinda Love (JKriv Remixes) – Z Records

13 – Disko Junkie – The Disko Flow (original mix) – Eat Sleep Disco Repeat – Tasty Recordings

14 – NURON – Holowell – La Source 02 – De:tuned

15 – LEGOWELT – Words Are Spoken But Do Not Enlighten – Pancakes With Mist – Nightwind

16 – MR FRICK – Space Jam – Planet Euphoria – Foreign Roots

17 – Panko & Samuele De Santis – Caldo Caldo – About Disco Collection Vol 3 – About Disco Compilations

18 – AVISION – All Groove – What I Say EP – Hardgroove

19 – OVERMONO – Pieces Of 8 – Pieces Of 8 – XL

20 – KAMARA – Solar – Future Horizon EP – Tronic

21 – HOLLEN – Off The World – Interspace – Terminal M

22 – DENIRO – Infrared – Identifier – DGTL

23 – TRUNCATE/DOTDAT – HYD (2) – HYD – Truncate

24 – REGENT – Interpolate – Obisidion EP – Planet Rhythm

25 – ARTHUR ROBERT – Trivial – Transition Part 2 – Figure

26 – BEATUNE – Who Taught You – Rave Nostalgia – Berlin Bass Collective

27 – Muffins G – Da Bake – BSP 002 – BSP Bispebjerg

28 – DOGPATROL – Small Apple Flex – SNKRX06 – Sneaker Social Club

29 – JORDAN GCZ – Jaguar Dreamin – Jaguar Dreamin – Rush Hour