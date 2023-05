378 Hope For Longer Days

There Must Be A Fight > Dennis Brown

If I Follow My Heart (1971) /

Please Don't Go > Horace Andy

Skylarking (1972) /

Fire Down Below > Burning Spear

Studio One Presents Burning Spear (1973) /

A Prayer To Thee > The Gladiators

Studio One Singles (1974) /

The Shadow Of Your Smile > Cosmic Shuffling

(Single) (2023) /

Hope For Longer Days > Cosmic Shuffling

Cosmic Quest (2023) /

Shoeshine Boy > Laurel Aitken & Mighty Megatons

(Single) (2023) /

(You Make Me Feel Like) A Natural Woman > Phoenix City All-Stars

Rocksteady Is King (1er Juin 2023) /

Cool It Amigo > Winston Reedy

Headlock Riddim (2023) /

Where That Love ? > Eugene Paul & Mighty Megatons

(Single) (2023) /

Just A Little > Alpheus

(Single) (2017) /

Phony Ones > Jr Thomas & The Volcanos

Rockstone (2018) /

Global Politics > Keith & Tex

(Single) (2019) /

Till Then > The Frightnrs

Nothing More To Say (2016) /

The Ghetto > EarthKry

Dandy Shandy (2023) /

Why Oh Why > Ernest Wilson

(Single) (1978) /

A Change Is Gonna Come > Jennifer Lara

Studio One Presents Jennifer Lara (1974) /

Tripe Girl > The Heptones

(Single) (1973) /

You Don't Care > Lary Marshall

Presenting Lary Marshall (1973) /

How Does It Feel > Wayne McGhie

(Single) (1971) /

A Change Gonna Come > Ken Parker

(Single) (1968) /

Hypnotizing Eyes > Keith & Tex

(Single) (1968) /

Down The Street > Keith & Tex

(Single) (1968) /

Things Going Wrong > Lloyd Charmers

(Single) (1968) /

How Can I Go On > The Gaylads

Soul Beat (1967) /