En infusant ses chansons folk-rock d’éléments psychédéliques, atmosphériques et d’un soupçon de dandysme glam, Arno Sojo alias Sweet Gum Tree crée un univers bien à lui, quelque part entre David Bowie, les Beatles et Cat Stevens. « Silvatica », le troisième album de ce multi-instrumentiste angevin, est le dernier né d’une carrière déjà longue et parsemée de collaborations qui imposent le respect (Tindersticks, Heather Nova, Isobel Campbell, The Church…).