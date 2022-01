Limboy, la nouvelle génération punk

Issus de la foisonnante constellation indie rock angevine, les membres de Limboy se sont retrouvés en 2019 entre potes, autour d’une bière et avec un projet commun : « on va faire du rock énervé ». Quelques répétitions et une session d’enregistrement de chant (tout aussi spontanée) plus tard, un album est né, aux relents punk/garage certains et à l’énergie communicative. Entre temps, le Covid a jeté un froid sur leurs projets, mais qu’à cela ne tienne: la passion reste intacte.

Playlist de l’émission:

Limboy, « Influence » Metz, « Headache » Limboy, « Protein Pills » Minor Threat, « Minor Threat » Limboy, « Lova Lova » The Men, « If You Leave » Destruction Unit, « Good Trip » Fragile, « Take Care » Joy Division, « Disorder »

Ecouter Limboy sur Bandcamp