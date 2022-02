Figure de la scène angevine depuis 15 ans, Nerlov a officié dans une longue liste de groupes (Sheraf, VedeTT, San Carol…) et dans une grande variété de styles avant se de lancer tout naturellement en solo, sous son nom, en 2020. Son deuxième EP, « Prophéties », avec son electro pop rêveuse et raffinée chantée en français, connaît un succès grandissant et l’emmène en tournée un peu partout en France – mais ce soir, Nerlov était l’invité d’Angers Rock City.