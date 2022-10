Maxime, l’homme qui se cache derrière le one-man band San Carol, est un touche-à-tout musical qui multiplie les projets, seul ou avec des potes, et dont le répertoire s’étend du rock bruitiste à la pop éthérée. Au clavier, au chant ou à la guitare, il a déjà publié trois albums de San Carol, et est en pleine préparation du quatrième. En attendant, il se produit en concert solo acoustique quand l’occasion se présente, entre deux sessions de home studio et de répétitions avec ses autres groupes…