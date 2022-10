Collision Devices : à fond les pédales

Pédales d’effets haut de gamme made in Angers, les produits Collision Devices sont le fruit du labeur de deux fans de rock bruyant et alambiqué, Denis et Baptiste. En 2018, les deux potes ont l’idée un peu folle de se lancer dans la conception et la fabrication de pédales pour guitares (et autres instruments) aussi originales que complexes. Depuis, leur succès n’a fait que croître, et leur marque est connue des aficionados de Los Angeles à Tokyo. Angers Rock City a voulu en savoir plus sur ces acteurs de la scène locale pas comme les autres.