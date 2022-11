Angers Rock City #14: Chahu

Avec son ukulele et sa mélancolie pour seules armes, Chahu s’est lancé dans l’aventure solo un peu comme une blague, pour occuper les longues heures de confinement Sauf que la blague a pris, et l’exercice lui a plu. A mille lieues de Dogs For Friends, le projet indie pop qu’il menait à l’époque, il a opté pour le chant en français, laissé tombé les guitares et les répètes de groupe pour créer un projet intimiste, plus proche de Flavien Berger et Francis Cabrel que de Joy Division ou Interpol. Deux EP plus tard, le voici dans Angers Rock City pour présenter un nouveau morceau inédit, annonciateur de sa prochaine sortie prévue pour 2023.