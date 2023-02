Angers Rock City #19: Cats Under Cop Cars

Faire du punk rock à l’ancienne, décomplexé, bruyant et pour s’amuser avant tout, tel fut le pari de Jérémy, prof de guitare et membre du groupe Jumaï, et de son élève Gaspard. Rejoints par deux camarades, un musicien expérimenté, Thibaut, à la batterie, et une autre néophyte, Victoire, à la basse, et inspirés par l’obsession pour les chats de Jérémy, ils ont donné naissance à Cats Under Cop Cars en 2021. Ils ont rapidement procédé à l’enregistrement avec les moyens du bord d’un premier EP, « Medicare », et depuis se produisent sur scène dès qu’on le leur propose.