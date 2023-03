Vigneron rockeur, Julien alias ju(s) est chanteur/guitariste/bassiste dans des groupes de rock énervé depuis l’adolescence. Récemment, il a quitté le monde du vin et eu envie de se lancer dans l’aventure musicale en solo, et en calmant un peu le jeu. Le résultat est un premier EP qui oscille entre douceur et rudesse, pour lequel il s’est entouré de la crème de la scène rock angevine.