17 Tremplin : découverte de l’association Terangagée avec Constance

Au sommaire de cette première émission de la troisième saison de Tremplin :

dans notre nouvelle rubrique « Jeudi ça jeudi rien » : Nawel nous raconte ses histoires de passeport , Semih comment il a failli se cramer la tête et Julie ses exploits en matière de puzzle

» : Nawel nous raconte ses histoires de , Semih comment il a failli et Julie ses exploits en matière de on vous explique tout sur le service civique

l’ interview de Constance , volontaire en service civique au sein de l’association Terangagée , qui se sert de la culture pour sensibiliser à l’ environnement

de , volontaire en service civique au sein de l’association , qui se sert de la pour sensibiliser à l’ une présentation des actions de l’Afev à Angers

à Angers les actus de l’Afev : retour sur le Quartier d’automne à Grand-Pigeon, les 72h de la mob sur les campus d’Angers et les sorties collectives des vacances d’octobre & annonce de l’ après-midi jeux du 18 novembre aux Greniers Saint-Jean

: retour sur le à Grand-Pigeon, les sur les campus d’Angers et les des vacances d’octobre & annonce de l’ du 18 novembre aux Greniers Saint-Jean un microtrottoir et un débat autour de cette question : faut-il abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans ?

et un autour de cette question : les recommandations culturelles de l’équipe : la chanson « Virile » de Suzane, les films « Festen » de Thomas Vinterberg et « Dossier 137 » de Dominik Moll

Une émission animée par Pénélope, avec Nawel, Semih, Julie, Anne-Sophie, Patience, Théo et Jeanne, qui ont tous·tes les deux aussi assuré la technique en régie.