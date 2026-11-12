17 Tremplin : découverte de l’association Terangagée avec Constance

Au sommaire de cette première émission de la troisième saison de Tremplin :
- dans notre nouvelle rubrique « Jeudi ça jeudi rien » : Nawel nous raconte ses histoires de passeport, Semih comment il a failli se cramer la tête et Julie ses exploits en matière de puzzle
- on vous explique tout sur le service civique
- l’interview de Constance, volontaire en service civique au sein de l’association Terangagée, qui se sert de la culture pour sensibiliser à l’environnement
- une présentation des actions de l’Afev à Angers
- les actus de l’Afev : retour sur le Quartier d’automne à Grand-Pigeon, les 72h de la mob sur les campus d’Angers et les sorties collectives des vacances d’octobre & annonce de l’après-midi jeux du 18 novembre aux Greniers Saint-Jean
- un microtrottoir et un débat autour de cette question : faut-il abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans ?
- les recommandations culturelles de l’équipe : la chanson « Virile » de Suzane, les films « Festen » de Thomas Vinterberg et « Dossier 137 » de Dominik Moll
Une émission animée par Pénélope, avec Nawel, Semih, Julie, Anne-Sophie, Patience, Théo et Jeanne, qui ont tous·tes les deux aussi assuré la technique en régie.