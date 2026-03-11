13 Tremplin : on parle de l’impact de nos actions avec Rosie, nouvelle volontaire à l’Afev

Au sommaire de Tremplin, l’émission de l’Afev, en mars :

Dans Les Aigrie·s du mercredi , on parle de tout ce qui nous a énervé·es, entre fuites d’eau, remarque homophobe, livres problématiques, site de pari en ligne sans éthique et orientation post-licence

rencontre avec Rosie , notre nouvelle recrue, volontaire en service civique à l' Afev , en charge des Kaps à Monplaisir

une discussion sur l'impact de nos actions dans les quartiers populaires

les actus de l’Afev : retour sur les évènements de ce dernier mois, pas mal perturbés par les inondations à Angers…

Une Raison de plus de s'engager , où on s'interroge sur la présence des politiques sur les réseaux sociaux et l'influence que ça peut avoir sur les plus jeunes

les recommandations culturelles de l'équipe : les documentaires d'ARTE, le podcast vidéo Alice Underground et le roman Le Secret de Mona.

Une émission présentée par Amédée, avec Cassandra, Emie, Gaëlle, Rosie et Flora, qui a aussi assuré la technique en régie.