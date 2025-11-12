9 Tremplin : rencontre avec Jade, volontaire à Radio Campus Angers

Au programme de cette première émission de la deuxième saison de Tremplin, l’émission de l’Afev :

« Les aigri·es du mercredi « , une nouvelle rubrique où chaque membre de l’équipe pousse un petit coup de gueule : on y parlera pêle-mêle du patriarcat, du Covid, de la place du smartphone dans nos vies et du « Labello challenge » l’interview de Jade , volontaire en service civique à Radio Campus Angers , en charge de la communication, et plus précisément des photos et des vidéos, suivie d’une discussion autour des enjeux liés à l’IA (intelligence artificielle) générative un retour sur le mois d’octobre à l’Afev : le festival Quartier d’automne à Grand-Pigeon, un reportage sur la murder party d’Halloween organisée par le pôle mentorat et l’arrivée des Volontaires en résidence (VER) dans les collèges « Une raison de plus de s’engager « , autre nouvelle rubrique où Flora et Gaëlle s’indignent du traitement par la police d’une victime de violence transphobe à Angers les recommandations culturelles de l’équipe : les livres « En finir avec Eddy Bellegueule« , d’Edouard Louis, et “Le Tatoueur d’Auschwitz”, de Heather Morris, et Le Journal de bord de Luciole



Une émission animée par Emie, avec Gaëlle, Flora, Cassandra et Amédée, qui a aussi assuré la technique en régie.