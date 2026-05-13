15 Tremplin : rencontre avec Maxime, volontaire à la Ligue pour la protection des oiseaux

Au sommaire de Tremplin, l’émission de l’Afev, en mai :

dans Les Aigri·es du mercredi : des coups de gueule contre – pour changer – les problèmes de voiture et de train , l’ accès aux masters , ainsi que les jobs et les scandales alimentaires , mais aussi, et c’est pas souvent, des bonnes nouvelles, avec un permis à fêter et des vacances à lézarder au soleil sur son balcon

: des coups de gueule contre – pour changer – les , l’ , ainsi que , mais aussi, et c’est pas souvent, des bonnes nouvelles, avec et au soleil sur son balcon l’interview de Maxime , volontaire en service civique à la LPO Anjou (Ligue pour la protection des oiseaux), qui nous parle de ses missions d’ambassadeur de la réserve naturelle régionale des coteaux du Pont-Barré

, volontaire en service civique à la (Ligue pour la protection des oiseaux), qui nous parle de ses missions d’ambassadeur de la réserve naturelle régionale des coteaux du Pont-Barré une discussion autour de cette question : avoir des animaux de compagnie en intérieur , est-ce que c’est respectueux de leur bien-être ?

, est-ce que c’est respectueux de leur bien-être ? les actus de l’Afev : retour sur la Fête du printemps et sur les journées de sensibilisation au problème des déchets à Savary, gros succès de l’ Afev’stival à Belle-Beille, record battu pour le pôle mentora t avec 520 binômes cette année, et un bal des voisin·es qui se prépare pour le 13 juin à Monplaisir

: retour sur la et sur les journées de sensibilisation au problème des déchets à Savary, gros succès de l’ à Belle-Beille, t avec 520 binômes cette année, et un qui se prépare pour le 13 juin à Monplaisir dans Une Raison de plus de s’engager , on parle du traitement de la politique par les médias , à un an de l’élection présidentielle

, on parle du , à un an de l’élection présidentielle les recommandations culturelles de l’équipe : le film Projet dernière chance, de Phil Lord et Christopher Miller, le recueil de poésie Lait et miel, de Rupi Kaur, et le Musée des sciences naturelles de Bruxelles

Une émission présentée par Emie, avec Cassandra, Amédée (à distance), Flora, Gaëlle et Rosie, qui a aussi assuré la technique en régie.