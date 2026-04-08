14 Tremplin : zoom sur l’association Cinéma Parlant avec Lilou, volontaire en service civique

Au sommaire de Tremplin, l’émission de l’Afev, en avril :
- dans Les Aigri·es du mercredi, on râle contre les pervers à la salle de sport, les galères de recherche de travail ou d’alternance et le prix des billets d’avion
- une interview de Lilou, volontaire en service civique à l’association Cinéma Parlant, en charge des Ambassadeur·rices du cinéma, un réseau de jeunes cinéphiles
- un débat sur notre rapport au cinéma, entre celles qui préfèrent voir les films en salle et celleux qui préfèrent les regarder à la maison
- les actus de l’Afev : retour sur le Mois du genre, entre jeux de société et théâtre, et plein d’évènements à venir : le Musée Chaptal à Grand-Pigeon, des jeux sur la surconsommation de vêtements à Savary le 13 avril et l’Afev’stival à Belle-Beille le 15 avril
- dans Une raison de plus de s’engager, on se demande comment débattre avec des personnes avec qui on n’est pas d’accord sans les prendre de haut
- les recommandations culturelles de l’équipe : les films « Je verrai toujours vos visages » et « La Maison des femmes » et le jeu vidéo « Until then«
Une émission animée par Flora, avec Gaëlle, Cassandra et Amédée, qui a aussi assuré la technique en régie.