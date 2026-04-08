14 Tremplin : zoom sur l’association Cinéma Parlant avec Lilou, volontaire en service civique

Au sommaire de Tremplin, l’émission de l’Afev, en avril :

dans Les Aigri·es du mercredi, on râle contre les pervers à la salle de sport, les galères de recherche de travail ou d’alternance et le prix des billets d’avion

on râle contre les pervers à la salle de sport, les galères de recherche de travail ou d’alternance et le prix des billets d’avion une interview de Lilou , volontaire en service civique à l’association Cinéma Parlant , en charge des Ambassadeur·rices du cinéma, un réseau de jeunes cinéphiles

, volontaire en service civique à l’association , en charge des Ambassadeur·rices du cinéma, un réseau de jeunes cinéphiles un débat sur notre rapport au cinéma , entre celles qui préfèrent voir les films en salle et celleux qui préfèrent les regarder à la maison

, entre celles qui préfèrent voir les films en salle et celleux qui préfèrent les regarder à la maison les actus de l’Afev : retour sur le Mois du genre , entre jeux de société et théâtre, et plein d’évènements à venir : le Musée Chaptal à Grand-Pigeon, des jeux sur la surconsommation de vêtements à Savary le 13 avril et l’ Afev’stival à Belle-Beille le 15 avril

: retour sur le , entre jeux de société et théâtre, et plein d’évènements à venir : le à Grand-Pigeon, des jeux sur la surconsommation de vêtements à Savary le 13 avril et l’ à Belle-Beille le 15 avril dans Une raison de plus de s’engager, on se demande comment débattre avec des personnes avec qui on n’est pas d’accord sans les prendre de haut

on se demande comment débattre avec des personnes avec qui on n’est pas d’accord sans les prendre de haut les recommandations culturelles de l’équipe : les films « Je verrai toujours vos visages » et « La Maison des femmes » et le jeu vidéo « Until then«

Une émission animée par Flora, avec Gaëlle, Cassandra et Amédée, qui a aussi assuré la technique en régie.