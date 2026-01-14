11 Tremplin : à la découverte des Yankees Angers avec Lucy et Eliott

Au sommaire de Tremplin, l’émission de l’Afev, en janvier :
- les Aigri·es du mercredi s’en prennent aux maladies de l’hiver, aux pannes de voiture et d’ordi et aux concours annulés
- l’interview de Lucy et Eliott, volontaires en service civique chez les Yankees Angers, un club de sports américains, suivie d’une discussion autour des liens entre sport et santé mentale
- les actus de l’Afev : des conférences sur le droit et la parole de l’enfant, la Nuit de la lecture, l’avenir du Local Giran et une distribution alimentaire à Grand-Pigeon
- Une Raison de plus de s’engager parle de cancel culture : faut-il arrêter d’écouter les artistes accusé·es de violences sexuelles et/ou aux paroles problématiques ?
- les recommandations culturelles de l’équipe : le roman Tortues à l’infini de John Green, le film Frankenstein de Guillermo del Toro, tiré du livre de Mary Shelley, et l’exposition Planète préhistorique : Dinosaures à Paris
Une émission animée par Gaëlle, avec Amédée, Emie, Flora et Cassandra, qui a aussi assuré la technique en régie.