11 Tremplin : à la découverte des Yankees Angers avec Lucy et Eliott

Au sommaire de Tremplin, l’émission de l’Afev, en janvier :

les Aigri·es du mercredi s’en prennent aux maladies de l’hiver, aux pannes de voiture et d’ordi et aux concours annulés

et , volontaires en service civique chez les , un club de sports américains, suivie d’une discussion autour des liens entre les actus de l’Afev : des conférences sur le droit et la parole de l’enfant, la Nuit de la lecture , l’avenir du Local Giran et une distribution alimentaire à Grand-Pigeon

parle de : faut-il arrêter d’écouter les artistes accusé·es de violences sexuelles et/ou aux paroles problématiques ? les recommandations culturelles de l’équipe : le roman Tortues à l’infini de John Green, le film Frankenstein de Guillermo del Toro, tiré du livre de Mary Shelley, et l’exposition Planète préhistorique : Dinosaures à Paris

Une émission animée par Gaëlle, avec Amédée, Emie, Flora et Cassandra, qui a aussi assuré la technique en régie.