Publié le par Marion Bastit

#11 Tremplin : à la découverte des Yankees Angers avec Lucy et Eliott

Au sommaire de Tremplin, l’émission de l’Afev, en janvier :

  • les Aigri·es du mercredi s’en prennent aux maladies de l’hiver, aux pannes de voiture et d’ordi et aux concours annulés
  • l’interview de Lucy et Eliott, volontaires en service civique chez les Yankees Angers, un club de sports américains, suivie d’une discussion autour des liens entre sport et santé mentale
  • les actus de l’Afev : des conférences sur le droit et la parole de l’enfant, la Nuit de la lecture, l’avenir du Local Giran et une distribution alimentaire à Grand-Pigeon
  • Une Raison de plus de s’engager parle de cancel culture : faut-il arrêter d’écouter les artistes accusé·es de violences sexuelles et/ou aux paroles problématiques ?
  • les recommandations culturelles de l’équipe : le roman Tortues à l’infini de John Green, le film Frankenstein de Guillermo del Toro, tiré du livre de Mary Shelley, et l’exposition Planète préhistorique : Dinosaures à Paris

Une émission animée par Gaëlle, avec AmédéeEmie, Flora et Cassandra, qui a aussi assuré la technique en régie.

Playlist :

CAFé CON RON > Bad Bunny /

A Paris > Kissed /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.