16 Tremplin : zoom sur Up up and away & bilan de l’année à l’Afev

Au programme du dernier épisode de la deuxième saison de Tremplin, l’émission de l’Afev :
- dans les Aigri·es du mercredi, on parle de l’incertitude sur notre avenir, suspendu aux réponses de Parcoursup, MonMaster et consorts, sur fond de recherche d’emploi et de déménagement, le tout agrémenté d’une chute car sinon c’est pas drôle
- l’interview de Ludivine, volontaire en service civique à Up up and away, association qui promeut les musiques contemporaines et expérimentales à Angers
- dans les actus de l’Afev, retour sur les derniers évènements de la saison : fête à l’UCO et dernière journée sour la pluie pour le mentorat, concert et dernière distribution alimentaire à Grand-Pigeon, bilan du local Giran à Savary
- Une Raison de plus de s’engager… à l’Afev, avec des témoignages de salariées, d’un volontaire, de Kapseur·euses, d’étudiantes bénévoles, d’enfants et d’une maman pour le mentorat, suivi d’un petit bilan de l’année par l’équipe
- des recommandations culturelles musicales : Asfar Shamsi, Asinine, Jeune Oji et « Solo Climbing » d’Opium
Une émission présentée par Gaëlle, avec Emie, Flora, Amédée et Cassandra, qui a aussi assuré la technique en régie.