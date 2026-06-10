16 Tremplin : zoom sur Up up and away & bilan de l’année à l’Afev

Au programme du dernier épisode de la deuxième saison de Tremplin, l’émission de l’Afev :

dans les Aigri·es du mercredi , on parle de l’incertitude sur notre avenir , suspendu aux réponses de Parcoursup, MonMaster et consorts, sur fond de recherche d’emploi et de déménagement, le tout agrémenté d’une chute car sinon c’est pas drôle

, on parle de , suspendu aux réponses de Parcoursup, MonMaster et consorts, sur fond de recherche d’emploi et de déménagement, le tout agrémenté d’une chute car sinon c’est pas drôle l’interview de Ludivine , volontaire en service civique à Up up and away , association qui promeut les musiques contemporaines et expérimentales à Angers

, volontaire en service civique à , association qui promeut les à Angers dans les actus de l’Afev , retour sur les derniers évènements de la saison : fête à l’UCO et dernière journée sour la pluie pour le mentorat, concert et dernière distribution alimentaire à Grand-Pigeon, bilan du local Giran à Savary

, retour sur les derniers évènements de la saison : fête à l’UCO et dernière journée sour la pluie pour le mentorat, concert et dernière distribution alimentaire à Grand-Pigeon, bilan du local Giran à Savary Une Raison de plus de s’engager… à l’Afev , avec des témoignages de salariées, d’un volontaire, de Kapseur·euses, d’étudiantes bénévoles, d’enfants et d’une maman pour le mentorat, suivi d’ un petit bilan de l’année par l’équipe

, avec de salariées, d’un volontaire, de Kapseur·euses, d’étudiantes bénévoles, d’enfants et d’une maman pour le mentorat, suivi d’ des recommandations culturelles musicales : Asfar Shamsi, Asinine, Jeune Oji et « Solo Climbing » d’Opium

Une émission présentée par Gaëlle, avec Emie, Flora, Amédée et Cassandra, qui a aussi assuré la technique en régie.