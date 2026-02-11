Tremplin #12 : rencontre avec Celya & Noah, volontaires au service de l’écologie chez Unis-Cité

Au sommaire de Tremplin, l’émission de l’Afev, en février :
- Les Aigri·es du Mercredi, notre moment coup de gueule collectif : permis de conduire interminable, actualité anxiogène, révélations choquantes, situations sexistes banalisées, rupture amoureuse et reconstruction… bref, on râle, mais on dit surtout des choses importantes
- une interview de Celya et Noah, volontaires en service civique à Unis-Cité à Angers, pour parler engagement, écologie, missions concrètes et de ce que ça change vraiment de s’engager
- une discussion collective autour de notre rapport à l’écologie : est-ce qu’on doit faire des efforts quand tout le monde ne joue pas le jeu ? Qui porte le poids de l’effort écologique ?
- les actus de l’Afev : retour sur les Nuits de la lecture organisées à Grand-Pigeon et Savary et sur la soirée des engagé·es sur le thème des années 2000
- Une raison de plus de s’engager, où on parle de féminisme au quotidien : comment poser des limites, se protéger, réagir face aux comportements problématiques dans nos relations et notre entourage ?
- les recommandations culturelles de l’équipe : le jeu vidéo GRIS, les films Gourou et Les Invisibles et la chaîne YouTube de l’école d’animation des Gobelins
Une émission animée par Cassandra, avec Amédée, Emie, Flora et Gaëlle, qui a aussi assuré la technique en régie.