Tremplin #12 : rencontre avec Celya & Noah, volontaires au service de l’écologie chez Unis-Cité

Au sommaire de Tremplin, l’émission de l’Afev, en février :

Les Aigri·es du Mercredi , notre moment coup de gueule collectif : permis de conduire interminable, actualité anxiogène, révélations choquantes, situations sexistes banalisées, rupture amoureuse et reconstruction… bref, on râle, mais on dit surtout des choses importantes

Une émission animée par Cassandra, avec Amédée, Emie, Flora et Gaëlle, qui a aussi assuré la technique en régie.