Publié le par Marion Bastit

Tremplin #12 : rencontre avec Celya & Noah, volontaires au service de l’écologie chez Unis-Cité

Au sommaire de Tremplin, l’émission de l’Afev, en février :

  • Les Aigri·es du Mercredi, notre moment coup de gueule collectif : permis de conduire interminable, actualité anxiogène, révélations choquantes, situations sexistes banalisées, rupture amoureuse et reconstruction… bref, on râle, mais on dit surtout des choses importantes
  • une interview de Celya et Noah, volontaires en service civique à Unis-Cité à Angers, pour parler engagement, écologie, missions concrètes et de ce que ça change vraiment de s’engager
  • une discussion collective autour de notre rapport à l’écologie : est-ce qu’on doit faire des efforts quand tout le monde ne joue pas le jeu ? Qui porte le poids de l’effort écologique ?
  • les actus de l’Afev : retour sur les Nuits de la lecture organisées à Grand-Pigeon et Savary et sur la soirée des engagé·es sur le thème des années 2000
  • Une raison de plus de s’engager, où on parle de féminisme au quotidien : comment poser des limites, se protéger, réagir face aux comportements problématiques dans nos relations et notre entourage ?
  • les recommandations culturelles de l’équipe : le jeu vidéo GRIS, les films Gourou et Les Invisibles et la chaîne YouTube de l’école d’animation des Gobelins

Une émission animée par Cassandra, avec AmédéeEmie, Flora et Gaëlle, qui a aussi assuré la technique en régie.

Playlist :

Jammin > Rubii /

Le visage de la nuit > Tim Dup /

