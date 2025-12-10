10 Tremplin : on parle santé mentale avec Anaïs et Moustapha, en service civique à Nightline

Au programme de Tremplin, l’émission de l’Afev, en décembre :

« Les aigri·es du mercredi » , où on parle de concours de Miss , de la place des femmes dans la musique , de fuites d’eau , du dernier livre de Nicolas Sarkozy et de la nouvelle saison de « Stranger Things «

et , volontaires en service civique à , association qui oeuvre pour la , suivie d’une discussion autour du et de l’accompagnement de leurs proches un point sur les actus de l’Afev : retour sur le forum sur les violences sexistes et sexuelles au Quart’Ney, les ateliers théâtre et chorale à l’école Marie-Talet, le lancement d’une nouvelle distribution alimentaire à Grand-Pigeon, et plein d’évènements à venir le 17 décembre : Sapin des habitant·es à Savary, repas de fin d’année du quartier à Monplaisir et friperie gratuite à Grand-Pigeon

Une émission animée par Flora, avec Amédée, Cassandra, Gaëlle et Emie, qui a aussi assuré la technique en régie.