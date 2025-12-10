10 Tremplin : on parle santé mentale avec Anaïs et Moustapha, en service civique à Nightline

Au programme de Tremplin, l’émission de l’Afev, en décembre :
- « Les aigri·es du mercredi », où on parle de concours de Miss, de la place des femmes dans la musique, de fuites d’eau, du dernier livre de Nicolas Sarkozy et de la nouvelle saison de « Stranger Things«
- l’interview d’Anaïs et Moustapha, volontaires en service civique à Nightline, association qui oeuvre pour la santé mentale des étudiant·es, suivie d’une discussion autour du suicide des jeunes et de l’accompagnement de leurs proches
- un point sur les actus de l’Afev : retour sur le forum sur les violences sexistes et sexuelles au Quart’Ney, les ateliers théâtre et chorale à l’école Marie-Talet, le lancement d’une nouvelle distribution alimentaire à Grand-Pigeon, et plein d’évènements à venir le 17 décembre : Sapin des habitant·es à Savary, repas de fin d’année du quartier à Monplaisir et friperie gratuite à Grand-Pigeon
- « Une raison de plus de s’engager » contre les pervers narcissiques, les « performative males » et les relations toxiques en général, avec un zoom sur un outil pour les déceler : le violentomètre
- les recommandations culturelles de l’équipe : les podcasts de Psychologue.net, la série « Mental« , le documentaire « Red Flag : c’est pas ça l’amour » et les films « Good Fortune » et « Des Preuves d’amour«
Une émission animée par Flora, avec Amédée, Cassandra, Gaëlle et Emie, qui a aussi assuré la technique en régie.