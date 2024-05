bonsoir et bienvenue à toustes sur LGBeTises, ce soir on se retrouve pour une émission avec Luciolle et Charly (Neverose), artistes drag du collectif la wig, pour discuter de la culture drag.

Pas de Nouy au menu ce soir, mais des discussions sur l’histoire du drag, une analyse du personnage de Rupaul et de l’émission drag race ainsi que des discussions plus intimes sur notre relation au drag.

Bonne écoute et bonne soirée les petits choux ! <3